Anziani morti in ambulanza a Forlì | Luca Spada indagato per sei omicidi

Un uomo è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di aver causato la morte di sei anziani durante il trasporto in ambulanza a Forlì. Le autorità hanno raccolto prove attraverso intercettazioni e messaggi sequestrati, che sembrano collegare il sospettato ai decessi. Le indagini sono in corso e al momento non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali sui dettagli dell’indagine.

(Adnkronos) – Elementi investigativi basati su intercettazioni, messaggistica sequestrata e accertamenti autoptici hanno portato gli inquirenti a contestare a Luca Spada, 27enne autista soccorritore della Croce Rossa, l’omicidio aggravato dell'85enne, Deanna Mambelli, deceduta durante un trasporto sanitario lo scorso 25 novembre. Secondo quanto emerso nel corso di una conferenza stampa della Procura di Forlì, la causa della morte sarebbe riconducibile a un’embolia gassosa compatibile, secondo l’ipotesi investigativa, con un’azione esterna. In?tutto, sono sei gli omicidi di anziani contestati a Spada, che lo scorso sabato è stato sottoposto a misura cautelare in carcere.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Anziani morti in ambulanza, all’autista Luca Spada contestati 6 omicidiSono sei gli omicidi di anziani contestati dalla procura di Forlì a Luca Spada, l’autista di ambulanze arrestato sabato con l’accusa di aver... Forlì, sei gli omicidi di anziani contestati a Luca SpadaSono cinque le aggravanti che la Procura di Forlì contesta a Luca Spada, l'autista di ambulanze in carcere da sabato con l'accusa di aver ucciso... Morti in ambulanza a Forlì, procura: Sei omicidi di anziani contestati ad autista