Tragedia alla Granfondo di Torino | due ciclisti muoiono per arresto cardiaco nel finale della corsa

Durante la Granfondo Torino 2026, due ciclisti di 61 e 67 anni sono deceduti nel tratto finale della gara, tra Chieri e Pino Torinese. Entrambi sono stati colpiti da arresto cardiaco mentre partecipavano alla competizione. La corsa si è conclusa con la tragica perdita di due partecipanti, senza che siano stati resi noti dettagli sulle cause specifiche dei decessi. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.

Due cicloamatori di 61 e 67 anni sono morti durante la Granfondo Torino 2026, nel tratto conclusivo della gara tra Chieri e Pino Torinese. Inutili i soccorsi, gli organizzatori hanno sospeso ogni attività celebrativa in segno di lutto.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Due ciclisti di 61 e 67 anni morti per arresto cardiaco durante la Granfondo TorinoDue ciclisti di 61 e 67 anni sono morti per arresto cardiaco mentre stavano partecipando alla Granfondo Torino. Leggi anche: Due ciclisti morti alla Granfondo Torino: i malori nel tratto finale Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Granfondo Torino 2026, modifiche alla viabilità: chiusure su SP 590 e circonvallazione; Granfondo Torino 2026: il silenzio di Superga nel ricordo degli Invincibili; Cade con la moto e finisce contro un’auto in sosta, morto a 25 anni; La lettera di Patrizia, mamma del piccolo Domenico: Verità, non vendetta. Terribile doppia tragedia alla Granfondo di Torino di ciclismo: due amatori morti per malori che li hanno colti durante la garaEntrambi trasportati negli ospedali, ma per nessuno dei due c'è stato nulla da fare. Gli organizzatori annullano ogni celebrazione ... torinotoday.it Tragedia alla Granfondo di Torino: due ciclisti muoiono per arresto cardiaco nel finale della corsaDoveva essere una domenica di sport e passione, si è trasformata invece in una giornata di lutto. Alla Granfondo Torino 2026, manifestazione di ciclismo amatoriale scattata da Corso Casale e conclusa ... fanpage.it Dramma alla Granfondo Torino: morti due ciclisti per arresto cardiaco https://www.meteoweb.eu/2026/04/dramma-alla-granfondo-torino-morti-due-ciclisti-per-arresto-cardiaco/1001924105/ facebook Morti per arresto cardiaco due ciclisti della Granfondo Torino. I malori accusati nella parte finale della gara #ANSA x.com