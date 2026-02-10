Caso Magherini Cedu condanna Italia Il padre | ottenuto giustizia

La Corte europea dei diritti umani ha condannato l’Italia per il caso Magherini. La decisione arriva dopo anni di battaglie legali, e il padre di Riccardo Magherini dice di aver ottenuto giustizia. I fatti risalgono a quando il giovane morì durante un intervento delle forze dell’ordine a Firenze. La sentenza ha riacceso il dibattito sulla gestione delle forze di polizia e sui diritti delle persone durante i controlli. In questi giorni si parla molto di Torino, ma la vicenda di Magherini resta un punto di riferimento nel confronto sulla sicurezza

"In questi giorni in cui si parla di quanto accaduto a Torino capisco che se si dice qualcosa si è subito di sinistra o di destra. Anche il fatto di Riccardo era talmente limpido, ma abbiamo combattuto dieci anni, se fanno vedere che i colpevoli sono innocenti io cosa devo pensare?". Sono le.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia per la morte di Riccardo Magherini, evidenziando questioni legate ai diritti umani e alle responsabilità delle forze dell’ordine.

La Corte europea dei diritti umani ha condannato l’Italia per la morte di Riccardo Magherini, ex calciatore di 39 anni deceduto nel 2014 a Firenze dopo un fermo dei carabinieri.

