Morte di Cristina Pagliarulo la smentita di De Luca | Nessuna denuncia per stalking
L'ex presidente della Regione Campania ha dichiarato di non aver presentato alcuna denuncia per stalking nei confronti della madre di Cristina Pagliarulo, la donna di 40 anni deceduta al pronto soccorso dell’ospedale di Salerno. La notizia arriva dopo le indiscrezioni sulla presunta querela, che sono state smentite dallo stesso ex presidente, mentre si prosegue con le indagini sulla morte della quarantenne.
L'ex presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca non avrebbe sporto querela nei confronti della madre di Cristina Pagliarulo, la quarantenne deceduta al pronto soccorso del Ruggi d'Aragona di Salerno. A seguito dell'alterco pubblico a Mariconda di qualche settimana fa – il secondo dopo un.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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