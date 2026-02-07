Morte di Cristina Pagliarulo ancora una richiesta di attenzione da parte della mamma

Durante la conferenza stampa al Bar Moka di Salerno, la mamma di Cristina Pagliarulo ha nuovamente chiesto attenzione sulla morte della figlia. La donna, originaria di Giffoni Valle Piana, si è rivolta ai presenti parlando di presunte negligenze e chiedendo giustizia. La vicenda, ancora sotto inchiesta, ha riacceso il dolore e la rabbia della famiglia, che non si arrende e continua a chiedere chiarimenti sulla tragica fine di Cristina al pronto soccorso del Ruggi.

Tempo di lettura: 2 minuti Il caso di Cristina Pagliarulo, la donna originaria di Giffoni Valle Piana e morta al pronto soccorso del Ruggi di Salerno in condizioni ancora al centro di un'inchiesta giudiziaria da parte della magistratura, irrompe durante la conferenza stampa del campo largo di questa mattina al Bar Moka, a Salerno. La mamma della quarantenne ha voluto portare la sua testimonianza di dolore ai presenti, testimoniando la problematica vissuta in merito al settore della sanità in Campania. Un grido di aiuto e un appello che continua a portare avanti in tutte le sedi. "Mi rivolgo a voi come mamma e come cittadina perché tutto quello che c'è al Ruggi è una situazione indecente" ha detto rivolgendosi ai rappresentanti dei media locali che stavano partecipando alla conferenza stampa politica.

