A Niscemi, in provincia di Caltanissetta, il presidente della Regione Siciliana Cateno De Luca si scaglia contro le istituzioni locali. Accusa il sistema di aver fallito per anni nel gestire l’emergenza dissesto idrogeologico, che ormai da tempo mette a rischio la sicurezza dei cittadini. De Luca denuncia un’inerzia che non si sblocca e chiede interventi immediati per risolvere una crisi strutturale sempre più grave.

A Niscemi, in provincia di Caltanissetta, il presidente della Regione Siciliana Cateno De Luca ha lanciato un’accusa netta contro un sistema istituzionale che, secondo lui, ha fallito per decenni nella gestione del dissesto idrogeologico. L’intervento, tenuto in un incontro pubblico promosso con il supporto del Centro Studi “Ti Amo Sicilia”, è stato una sorta di bilancio storico del mancato intervento in un territorio segnato da frane, alluvioni e rischi cronici. Il punto di svolta, secondo De Luca, è il 1997, quando una frana devastante ha messo in evidenza la fragilità del territorio siciliano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crisi strutturale in Sicilia: De Luca denuncia l’inerzia del sistema e l’emergenza che non si risolve da anni

Approfondimenti su Cateno De Luca

Cateno De Luca non ci sta e alza la voce contro il sistema che, secondo lui, permette di mettere fango sulla regione.

Questa mattina si è firmato l’accordo per l’ex Hotel Pino, un passo importante per riqualificare una zona in stato di degrado da oltre vent’anni.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Cateno De Luca

Argomenti discussi: Uragano Harry, Greenpeace: Governo non può più rinviare la transizione, servono misure strutturali di contrasto e adattamento alla crisi climatica; Osservatorio sui consumi nel 2025, la Sicilia segna il passo positivo: +0,3% nell'anno della crisi nazionale (-1,4%); Rinnovabili contro agricoltura? Il ciclone Harry ha distrutto un terzo della produzione di agrumi in Sicilia; Sicilia frumentaria: storia del granaio di Roma tra potere e crisi.

Maltempo e frane in Sicilia, il Codacons: Meloni venga a NiscemiPALERMO – La Sicilia appare oggi come un territorio profondamente segnato, dove il maltempo non rappresenta più una parentesi eccezionale ma il detonatore di una crisi strutturale che coinvolge la sic ... livesicilia.it

Breve rassegna (senza tempo) dei disastri ambientali in SiciliaPurtroppo quanto accaduto a Niscemi non è un caso isolato: dal 1945 al 1990 in Sicilia sono morte sotto frane e allagamenti 52 persone. Ecco una breve selezione sceltissima di alcuni dei fenomeni di f ... ilfoglio.it

Intervista con il presidente del board della Commissione Ue per la lotta al cancro: "I sistemi sanitari non stanno al passo. Il nostro è in crisi strutturale. O si decide bipartisan che la sanità è una priorità assoluta o il Paese ne soffrirà sempre di più. Le risorse son - facebook.com facebook

Cia-Agricoltori, Cgil e Legambiente lanciano da Potenza un appello per una strategia unitaria sulla risorsa idrica, ormai al centro di una crisi strutturale x.com