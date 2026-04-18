Paziente muore dopo l’intervento al cuore tre strutture condannate a risarcire un milione di euro

La Corte d'Appello dell'Aquila ha condannato tre strutture sanitarie a pagare circa un milione di euro ai familiari di un uomo di 74 anni deceduto nel 2018, dopo aver subito un intervento al cuore e i successivi ricoveri tra Ancona e una casa di cura privata. La decisione segue il procedimento legale avviato dopo la morte del paziente, avvenuta a seguito dell’intervento e delle cure post-operatorie.

La Corte d'Appello dell'Aquila ha condannato tre strutture sanitarie al risarcimento di circa un milione di euro complessivi in favore dei familiari di un uomo di 74 anni morto nel 2018 dopo un intervento cardiochirurgico e successivi ricoveri tra Ancona, la casa di cura privata Villa Serena e.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Muore dopo un intervento cardiochirurgico, maxi risarcimento da un milione: condannate tre strutture sanitarieLa Corte d’Appello dell’Aquila ha condannato tre strutture sanitarie al risarcimento complessivo di circa un milione di euro in favore dei familiari... Pensionato muore dopo l'intervento al cuore, l'ospedale risarcisce i familiari con 460mila euroPADOVA - La morte per choc settico di un pensionato padovano di 81 anni, è costato all’Azienda ospedaliera oltre 462mila euro di risarcimenti danni... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Paziente muore dopo l’intervento al pancreas, indagati due anestesisti; Alfonso Bagatto, il 76enne muore dopo un'operazione al pancreas: l'ombra di un errore fatale in fase di anestesia. Due indagati; I carabinieri: Paziente stabile e morte improvvisa 500 metri dopo l'uscita dell'ospedale? Caso indicativo; Addio a Dario Papaccio, oggi i funerali del 39enne morto dopo l'operazione a tonsille e palato. Alfonso Bagatto, il 76enne muore dopo un'operazione al pancreas: l'ombra di un errore fatale in fase di anestesia. Due indagatiUDINE - Un intervento chirurgico tecnicamente (apparentemente) impeccabile, un paziente che sembrava avviato verso una regolare convalescenza, ma poi l'ombra di un errore fatale in fase ... ilgazzettino.it Scontro frontale con l’ambulanza. Paziente muore dopo lo schianto, il conducente dell’auto patteggiaL’ambulanza che la stava trasportando all’ospedale rimase coinvolta in un incidente con un’auto e lei morì dopo un mese di ricovero per le ferite riportate nello scontro. Ieri, a quasi tre anni dai ... ilrestodelcarlino.it Paziente di 50 anni muore al Moscati di Taranto durante un trattamento sperimentale per la leucemia. Disposta l'autopsia per chiarire le cause dell'arresto cardiaco avvenuto durante l'infusione di materiale genetico facebook