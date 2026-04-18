Muore dopo un intervento cardiochirurgico maxi risarcimento da un milione | condannate tre strutture sanitarie

Tre strutture sanitarie sono state condannate dalla Corte d’Appello dell’Aquila a pagare circa un milione di euro ai familiari di un uomo di 74 anni deceduto nel 2018. La morte è avvenuta dopo un intervento di cardiochirurgia e i ricoveri successivi svolti tra Ancona, la clinica Villa Serena e un ospedale. La decisione si basa sulle responsabilità legate alla gestione del paziente durante le procedure mediche.

La Corte d’Appello dell’Aquila ha condannato tre strutture sanitarie al risarcimento complessivo di circa un milione di euro in favore dei familiari di un uomo di 74 anni morto nel 2018 dopo un intervento cardiochirurgico e successivi ricoveri tra Ancona, la clinica Villa Serena e l’ospedale di.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Notizie correlate

Muore dopo trasfusione di sangue infetto, il ministero della Salute condannato a risarcimento da un milioneIl Tribunale di Genova ha condannato il Ministero della Salute a risarcire con oltre un milione di euro gli eredi di una donna morta nel 2018 dopo...

Maxi risarcimento a moglie e figlia. Morto dopo l’intervento chirurgico, “la lesione causata dai medici”La Spezia, 11 aprile 2026 – É entrato in ospedale lamentando dolore intenso all’addome.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Rovigo, bimbo di due anni muore dopo operazione di routine: In ambulanza da Rovigo a Padova; Bimbo di due anni morto dopo un intervento al braccio, la rabbia del papà: Era entrato in ospedale saltellando e ridendo; Alfonso Bagatto, il 76enne muore dopo un'operazione al pancreas: l'ombra di un errore fatale in fase di anestesia. Due indagati; Padova, 76enne muore dopo un intervento al pancreas: indagati due anestesisti.

Bimbo di Parma muore dopo l'intervento in Veneto. La denuncia della famigliaUna denuncia è stata presentata dai genitori di un bambino di 2 anni e mezzo di origini egiziane, morto martedì scorso all'ospedale di Padova, dove era stato trasferito d'urgenza da Rovigo in seguito ... rainews.it

Rovigo, bimbo muore dopo un intervento. Il papà: È entrato in ospedale saltellando, poi non c’era piùIl papà del bimbo di 2 anni e mezzo deceduto dopo complicanze durante un intervento a Rovigo, chiede che venga fatta luce sull'accaduto: È entrato ... fanpage.it

Una ragazza di 23 anni muore dopo essere precipitata dalle scale, e scopriamo che da due anni fingeva di doversi laureare. Un tredicenne si toglie la vita e lascia scritto “odio la scuola”. Ora, invece di fare gli indignati a intermittenza e poi tornare alla solita ro facebook

Rovigo, bimbo di due anni e mezzo muore in ambulanza dopo un intervento di routine x.com