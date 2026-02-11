È morto a 48 anni James Van Der Beek, l’attore che ha interpretato Dawson Leery in

L’attore alla ribalta con il ruolo di Dawson Leery. James Van Der Beek non è stato solo un attore. È stato Dawson Leery, il ragazzo sensibile e idealista che, a cavallo tra gli anni ’90 e i primi Duemila, ha insegnato a milioni di adolescenti come si cresce tra amori impossibili, amicizie fragili e sogni troppo grandi per una cittadina di provincia. L’attore americano è morto a 48 anni, dopo una lunga battaglia contro un tumore al colon-retto di terzo stadio, lasciando sei figli e un’eredità culturale che va ben oltre la televisione. La notizia è stata annunciata dalla moglie Kimberly Van Der Beek con un messaggio pubblicato su Instagram: “Il nostro amato James David Van Der Beek si è spento serenamente questa mattina. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Addio a James Van Der Beek, il Dawson di una generazione: morto a 48 anni dopo la battaglia contro il cancro

Approfondimenti su James Van Der Beek

James Van Der Beek, famoso per il suo ruolo in Dawson’s Creek, è morto a 48 anni.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su James Van Der Beek

Argomenti discussi: James Van Der Beek è morto a 48 anni: addio alla star di Dawson's Creek; Morto Davide Di Corato, lo chef e giornalista travolto da alcuni pannelli fotovoltaici: aveva 64 anni; Un Posto al Sole, anticipazioni di domani 5 febbraio 2026: Whoopi Goldberg si confida con Raffaele.

James Van Der Beek è morto a 48 anni: addio al volto di Dawson’s Creek, le cause della morteIl mondo della televisione piange la scomparsa di James Van Der Beek, morto l’11 febbraio 2026 all’età di 48 anni. superguidatv.it

James Van Der Beek è morto: addio a Dawson, il volto fragile di un’intera generazioneÈ morto James Van Der Beek, protagonista di Dawson’s Creek e simbolo degli anni Novanta. Dal successo globale al culto pop, il ricordo di un’icona generazionale ... panorama.it

Ci ha lasciato James Van Der Beek - facebook.com facebook