Il mio Sì convinto Testo atteso da anni Non è una riforma contro i magistrati

Un ex ministro dell’Interno, che ha ricoperto anche ruoli di viceministro e sottosegretario in vari governi di centrosinistra, ha espresso un sì convinto a una riforma molto attesa da anni. In passato dirigente del Pci, dei Ds e del Pd, ha chiarito che non si tratta di un provvedimento contro i magistrati. La sua posizione si inserisce in un dibattito che coinvolge diverse forze politiche e istituzionali.

Ex ministro dell’Interno, in precedenza viceministro e sottosegretario in diversi governi di centrosinistra, ex dirigente del Pci, dei Ds e poi del Pd. Più volte deputato, ex braccio destro di Massimo D’Alema, 69 anni. Questo è il ritratto di Marco Minniti Onorevole, lei come voterà il referendum?«Voterò convintamente Sì».Perché?«Innanzitutto si tratta di una riforma lungamente attesa che solo per la complicatezza del sistema politico italiano non era stata ancora approvata. Poi perché rende l’Italia più moderna e più vicina alle grandi democrazie occidentali. Infine perché ricostruisce un rapporto di fiducia tra opinione pubblica sistema giudiziario». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

