Il cantiere di Porta Mentana entra nel vivo | 57 nuovi appartamenti green nel cuore di Monza

Il cantiere di Porta Mentana a Monza sta procedendo con l'avanzamento dei lavori per la realizzazione di 57 appartamenti a basso impatto ambientale. La costruzione si trova nel centro della città e rappresenta un esempio di intervento di rigenerazione urbana. La zona, spesso interessata da edifici dismessi e abbandonati, sta vivendo una trasformazione che coinvolge anche il settore edilizio locale. Le nuove costruzioni sono progettate per integrarsi nel tessuto urbano esistente.

In un mondo che corre veloce, dove c'è sempre bisogno di nuovi spazi urbani e nuove costruzioni e dove, spesso, quelle già esistenti e in disuso vengono abbandonate a loro stesse (con tutte le problematiche che ne conseguono per i residenti), gli interventi di rigenerazione urbana rappresentano.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Ecco il cantiere della ciclopedonale Pradello-Abbadia: "Entra nel vivo" Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Il cantiere di Porta Mentana entra nel vivo: 57 nuovi appartamenti green nel cuore di Monza; AbitareCo Porta Mentana. Il cantiere di Porta Mentana entra nel vivo: 57 nuovi appartamenti green nel cuore di MonzaImportante intervento di rigenerazione urbana sostenibile, che porterà tanti benefici ai residenti e un'offerta abitativa ampia e diversificata ... monzatoday.it Meloni a Porta a Porta (con Vespa e Mentana): «Invasione della Groenlandia irrealistica. Board per Gaza incompatibile con art.11. Putin? Al tavolo anche con chi è distante»L’impianto è quello di una grande festa in studio, con la struttura tipica di Porta a Porta ma potenziata dall’occasione: contributi video, ricordi, momenti che hanno segnato il programma e una ... ilmessaggero.it L’arrivo della #primavera ci porta nei nostri #parchi e alla vita all’aria aperta. Mentana diventa il luogo perfetto per incontrarsi, giocare e condividere momenti speciali insieme al #MeET. #RestaAggiornato sulle attività del #MeET. Ceas Mentana . . . - facebook.com facebook