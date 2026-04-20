Montella | crisi e fuga all’estero poi il segreto su Yildiz

Vincenzo Montella ha condiviso alcune riflessioni sulla sua carriera, parlando di un periodo di crisi che lo ha spinto a pensare di lasciare il calcio. Ha anche menzionato un’esperienza di fuga all’estero, senza però fornire dettagli specifici. Inoltre, ha rivelato di possedere un segreto riguardante un calciatore di nome Yildiz, ma senza entrare in particolari. La sua intervista si concentra su momenti delicati e decisioni importanti vissute nel corso degli anni.

Vincenzo Montella ha aperto un varco di riflessione profonda sulla sua carriera e sul calcistico attuale, partendo da una confessione personale legata ai momenti di crisi che lo hanno portato quasi ad abbandonare le panchine. Il tecnico della Turchia, che ha ottenuto la qualificazione al Mondiale 2026 attraverso i playoff, ha condiviso dettagli inediti su un periodo in cui non ha ricevuto alcun contatto per allenare in Italia per circa diciotto mesi. Questa assenza di opportunità lo ha spinto a cercare nuove strade all’estero, scegliendo di rimettersi in gioco in un contesto diverso per ricostruire il proprio percorso professionale dopo aver affrontato le difficoltà legate alla pandemia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Montella: crisi e fuga all’estero, poi il segreto su Yildiz Notizie correlate Montella svela il punto debole della Juventus: «Senza Vlahovic perdiamo un top 5 europeo nel suo ruolo». Poi apre su Yildiz e sul dualismo Kalulu-BastoniMontella, ct della Turchia, analizza con lucidità la situazione della Juventus in prospettiva della sfida decisiva contro il Galatasaray. Montella in visita alla Juventus, poi parla di Yildiz. Tutti i dettagli e le dichiarazioni del commissario tecnico della Turchiadi Redazione JuventusNews24Vincenzo Montella ha fatto visita nel centro sportivo della Juventus.