Montella in visita alla Juventus poi parla di Yildiz Tutti i dettagli e le dichiarazioni del commissario tecnico della Turchia

Vincenzo Montella ha visitato il centro sportivo della Juventus, dove ha incontrato lo staff e osservato gli allenamenti. Dopo l’ispezione, il tecnico ha rilasciato alcune parole su Kenan Yildiz, attaccante della nazionale turca, di cui ha detto che sta facendo progressi e che potrebbe avere un futuro importante. Montella ha anche commentato le sue impressioni sul lavoro del club e sulla crescita dei giovani giocatori.

Vincenzo Montella ha fatto visita nel centro sportivo della Juventus. Poi ha anche parlato di Kenan Yildiz, che allena nella nazionale turca. La Juve ha ospitato una visita istituzionale questa mattina. Al Training Center è giunta una delegazione della nazionale turca, capitanata dal Commissario Tecnico Vincenzo Montella. Il gruppo ha assistito con attenzione alla sessione di lavoro diretta dallo staff bianconero e ha colto l'occasione per intrattenersi con i calciatori. Un momento utile per monitorare la condizione degli atleti in vista delle future convocazioni. ULTIMISSIME JUVENTUS LIVE Lo stesso Montella poi, durante un'intervista rilasciata a Il Messaggero, ha parlato di Kenan Yildiz, elogiandolo a gran voce e commentando anche il continuo paragone con Alex Del Piero.

