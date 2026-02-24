Montella svela il punto debole della Juventus | Senza Vlahovic perdiamo un top 5 europeo nel suo ruolo Poi apre su Yildiz e sul dualismo Kalulu-Bastoni

Montella evidenzia che la Juventus perde un giocatore chiave nel suo attacco senza Vlahovic, definendolo uno dei migliori cinque in Europa nel suo ruolo. La sua analisi si concentra anche su Yildiz e sulle scelte di formazione tra Kalulu e Bastoni. La partita contro il Galatasaray si avvicina, e l’allenatore osserva con attenzione le possibilità di schierare i suoi uomini al meglio per affrontare la sfida.

Montella, ct della Turchia, analizza con lucidità la situazione della Juventus in prospettiva della sfida decisiva contro il Galatasaray. L’intervento del tecnico turco esplora elementi chiave come la maturazione di un giovane talento, la gestione delle pressioni e le dinamiche interne al club, offrendo una lettura mirata sui fattori che possono influenzare l’esito dell’incontro. yildiz emerge come un talento maturato che la società ha riconosciuto come parte integrante del progetto sportivo. Secondo le osservazioni del ct turco, Yildiz ha raggiunto una livello di maturità significativo e, pur necessitando di supporto offensivo, resta un riferimento di alto livello. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Montella scopre questo neo della Juve: «L’assenza di Vlahovic è determinante! Nel suo ruolo vale la top 5 in Europa». Poi parla così di Yildiz e del caso Kalulu-BastoniMontella evidenzia che l’assenza di Vlahovic pesa molto sulla Juve, poiché il suo ruolo è tra i migliori in Europa.

Montella a Spalletti: «Yildiz ha bisogno di più assistenza. Pesa l’assenza di Vlahovic che è tra i top 5 in Europa»Montella critica Spalletti per la mancanza di supporto a Yildiz, evidenziando come l’assenza di Vlahovic, uno dei migliori in Europa, influisca sulla squadra.