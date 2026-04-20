L’allenatore ha commentato le prestazioni di Yildiz, sottolineando che il giocatore mostra costantemente desiderio di migliorarsi ed equilibrio nel suo gioco. Ha anche espresso apprezzamento per il lavoro del tecnico della squadra avversaria, lodandone le scelte e la gestione della squadra. Le dichiarazioni sono state rilasciate a seguito della partita tra le due formazioni, conclusa con una vittoria della Juventus.

di Angelo Ciarletta Vincenzo Montella ha parlato di Kenan Yildiz e di Luciano Spalletti dopo la vittoria della Juventus sul Bologna di ieri sera. Vediamo cosa ha detto. Vincenzo Montella ai microfoni di Sky ha parlato di Kenan Yildiz e di Luciano Spalletti, elogiandoli a gran voce. Di seguito le sue dichiarazioni. ULTIMISSIME JUVE LIVE SPALLETTI – «Prima abbiamo giocato insieme, lui ha finito fino all’inizio del 1992, poi mi ha allenato l’anno successivo all’Empoli, poi alla Sampdoria, poi l’ho ritrovato alla Roma, insomma. E’ un allenatore che inventa, studia, elabora, soprattutto le sue squadre poi hanno sempre giocato bene. E’ un genio » ...🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Montella al miele su Yildiz: «Ha sempre voglia di migliorarsi, sempre equilibrato». Poi l’elogio a Spalletti

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