Montella su Inter Juve | E’ sempre un classico Credo che sarà un grande spettacolo a prescindere dal risultato Yildiz? Ecco cosa penso

Montella dice che il match tra Inter e Juventus resta un classico, e si aspetta uno spettacolo anche senza pensare al risultato. Ha parlato anche di Yildiz, senza entrare troppo nei dettagli.

Montella ai microfoni di Sky Sport ha parlato di Inter Juve e anche di Yildiz. Ecco le dichiarazioni rilasciate dal ct della Turchia sui bianconeri. Subito dopo la visita ad Appiano Gentile, Vincenzo Montella ha parlato ai microfoni di Sky Sport proiettandosi sul Derby d’Italia e non solo. INTER JUVE – « È sempre un classico, un derby d’Italia che regala sempre grandi emozioni, credo che sarà un grandissimo spettacolo al di là del risultato ». QUI: ULTIMISSIME JUVE: TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE SU CALHANOGLU E YILDIZ – « In Nazionale molto dipende da come arrivano i giocatori, soprattutto per quelli più importanti è necessario che arrivino nelle migliori condizioni ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Vincenzo Montella si mostra sicuro sulla sfida tra Inter e Juventus.

