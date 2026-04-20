Montecatini applaude il Gruppo Iris Majorettes di Sezze e Roccagorga | cinque atlete cinque podi e pass per il Campionato Europeo

Montecatini ha ospitato con entusiasmo la competizione delle Iris Majorettes, un gruppo di cinque atlete provenienti da Sezze e Roccagorga. Le giovani hanno conquistato cinque medaglie e ottenuto il pass per il Campionato Europeo, dimostrando grande talento e determinazione. Nonostante il numero ridotto di partecipanti, l’evento si è concluso con risultati di rilievo e un entusiasmo condiviso tra pubblico e organizzatori.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una spedizione ridotta nei numeri, ma straordinaria nei risultati. Al Campionato Nazionale Majorettes Sport Anbima MWF, disputato il 18 e 19 aprile a Montecatini Terme, il Gruppo Iris Majorettes si è distinto con una prestazione di alto livello: cinque specialità affrontate e cinque piazzamenti tra le migliori d’Italia, conquistando anche la qualificazione al prossimo Europeo in Croazia. L’impresa al Campionato Nazionale. La formazione si è presentata in gara con sole cinque atlete, confrontandosi con gruppi composti anche da 20 o 30 elementi. Nonostante questo, il team ha saputo imporsi grazie a tecnica, determinazione e grande compattezza, trasformando la partecipazione in un autentico successo sportivo.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Montecatini applaude il Gruppo Iris Majorettes di Sezze e Roccagorga: cinque atlete, cinque podi e pass per il Campionato Europeo Notizie correlate Campionato europeo della danza: titoli e podi alle giovani atlete brindisineBRINDISI - Il Winter Gardens di Blackpool, tempio mondiale del ballo da competizione, ha fatto da cornice magica al Campionato Europeo 2026 della... Frascati Scherma: cinque podi tra i fiorettisti nel campionato regionale Cadetti e GiovaniFrascati (Rm) – Diversi atleti del Frascati Scherma si sono spostati nella vicina Ariccia nello scorso fine settimana. Contenuti utili per approfondire Montecatini incorona il Gruppo Majorette Iris Sezze-Roccagorga: cinque atlete, risultati di prestigio e qualificazione europeaIl Gruppo Iris Majorettes brilla a Montecatini Terme: cinque atlete ai vertici nazionali e qualificazione conquistata per gli Europei in Croazia ... latinaquotidiano.it Il gruppo Majorettes della Filarmonica Puccini di Colle di Compito ai tricolori di MontecatiniIn bocca al lupo dalla consigliera comunale di Capannori, Michela Pisani. Il gruppo è capitanato dalla trainer Federica Pucci ... luccaindiretta.it