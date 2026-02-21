Il Rosso Monza torna sulla V7 Che bella la V85 ’tuttoterreno’ Moto Guzzi colora il futuro

Moto Guzzi presenta la V85 ‘tuttoterreno’, una novità che accende l’interesse degli appassionati. La casa di Mandello ha deciso di riscoprire e rilanciare la sua iconica V7, puntando su modelli rivisitati e nuovi colori vivaci. La scelta di aggiornare le moto storiche con tocchi moderni mostra l’intenzione di attrarre i motociclisti più esigenti. La passione per il design e le performance si combina con un’offerta che si distingue sul mercato. I fan attendono di provarla.

Colori ed emozioni. Modelli nuovi, riletti, confermati: sì, non sarà un anno come gli altri in casa Guzzi. Già, perché tutti i modelli Moto Guzzi si aggiornano con nuovi colori e nuove grafiche. Spicca su tutto il ritorno del Rosso Monza, una colorazione leggendaria, ora adottata dalla V7 Sport ultima erede di una famiglia di motocicletteunica al mondo. V7 Stone esordisce nella nuova cromia Sabbia Camo, mentre V7 Special è proposta nelle due varianti lucide Smeraldo e Bianco 1969. Anche la famiglia della travel enduro V85 si vestedi nuovi colori: V85 Strada, la versione più essenziale e urbana, guadagna le nuove edevocative tinte Verde Legnano e Rosso Monza, richiami espliciti allatradizione più sportiva di Moto Guzzi.