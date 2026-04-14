Croce umanità e speranza | ecco il logo scelto per i 400 anni del Santissimo Crocifisso di Monreale

In occasione del quattrocentenario delle celebrazioni dedicate al Santissimo Crocifisso di Monreale, la parrocchia Santa Maria Nuova – Santuario del SS. ha presentato il nuovo logo. Il simbolo rappresenta una croce, con elementi che richiamano l’umanità e la speranza. Questa scelta fa parte di una serie di iniziative promosse per celebrare l’evento, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità locale e rafforzare il legame con la tradizione religiosa.

Monreale – Nel quadro delle iniziative promosse in occasione del quarto centenario delle celebrazioni in onore del Santissimo Crocifisso di Monreale, la parrocchia Santa Maria Nuova – Santuario del SS. Crocifisso alla Collegiata, al fine di accompagnare tutti gli eventi e gli appuntamenti che si terranno durante l’anno giubilare, per meglio sottolinearne l’importanza e la solennità, ha indetto un concorso per la realizzazione del logo ufficiale del grande evento. Alla scadenza del bando, avvenuta lo scorso 24 marzo, ha fatto seguito la selezione del logo tra le proposte pervenute. All’esito del giudizio della commissione, la scelta è...🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Croce, umanità e speranza: ecco il logo scelto per i 400 anni del Santissimo Crocifisso di Monreale Monreale celebra 400 anni di devozione al SS. Crocifisso: indetto un concorso per la realizzazione del logoMonreale – Nell’ambito delle iniziative per il quarto centenario delle celebrazioni in onore del Santissimo Crocifisso di Monreale, la parrocchia... Leggi anche: Santissimo Crocifisso, è l'anniversario numero 400: Monreale in festa tra fede e concerti