Monica Sarnelli al Teatro Italia di Acerra con il tour Sirene sciantose malafemmene ed altre storie di donne veraci

Al Teatro Italia di Acerra si è concluso il tour di Monica Sarnelli con lo spettacolo intitolato “Sirene, sciantose, malafemmene ed altre storie di donne veraci”. L’artista ha portato in scena uno spettacolo che approfondisce le vicende di donne di varia estrazione, con un programma che ha coinvolto il pubblico presente. La serata ha rappresentato l’ultima tappa di una tournée iniziata alcuni mesi fa.

Monica Sarnelli chiude il tour di "Sirene, sciantose, malafemmene ed altre storie di donne veraci" al Teatro Italia di Acerra. Il Teatro Pubblico Campano, diretto da Alfredo Balsamo, porta in tour “Sirene, sciantose, malafemmene ed altre storie di donne veraci”, spettacolo che vede protagonista Monica Sarnelli, scritto da Federico Vacalebre con la regia di Carlo Cerciello. Lo spettacolo, in un’edizione completamente rinnovata, è prodotto da RitmiUrbani Network, Lazzara Felice, Andreano Management. Il Teatro Italia di Acerra (via Francesco Castaldi, 13) ospita l’ultima data del tour, mercoledì 22 aprile 2026 ore 20,45. “Questo spettacolo mi emoziona, mi fa riflettere - grazie ai testi, scritti benissimo da Federico Vacalebre - e mi permette di cantare canzoni meravigliose (sono quasi 30) e senza tempo.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Monica Sarnelli al Teatro Italia di Acerra con il tour “Sirene, sciantose, malafemmene ed altre storie di donne veraci” Notizie correlate Monica Sarnelli in Tour con lo spettacolo “Sirene, sciantose, malafemmene ed altre storie di donne veraci”Monica Sarnelli arriva al Teatro Pubblico Campano con lo spettacolo “Sirene, sciantose, malafemmene ed altre storie di donne veraci”. Monica Sarnelli in scena a Boscoreale in “Sirene, Sciantose, Malafemmene”Monica Sarnelli in "Sirene, Sciantose, Malafemmene": altre storie di donne veraci. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Rinasce il Delle Palme, a Chiaia uno spazio rinnovato per teatro, cinema ed eventi; A POMPEI LO SPETTACOLOSIRENE,SCIANTOSE,MALAFEMMENE ED ALTRE STORIE DI DONNE VERACI CON MONICA SARNELLI; INFO - Agenda settimanale degli spettacoli dal 20 al 26 aprile in Campania, programmati dal Circuito Teatro Pubblico Campano. Monica Sarnelli chiude ad Acerra il tour contro il patriarcato nella canzone napoletanaIl sipario della stagione 2025/2026 del Teatro Pubblico Campano si appresta a calare con un appuntamento di grande spessore civile e artistico. Mercoledì 22 ... cronachedellacampania.it Monica Sarnelli in scena a Boscoreale in Sirene, Sciantose, MalafemmeneIl Teatro Pubblico Campano, diretto da Alfredo Balsamo porta in tour Sirene, sciantose, malafemmene ed altre storie di donne veraci, spettacolo che vede ... 2anews.it Monica Sarnelli Cantante. . - facebook.com facebook