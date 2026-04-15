Via Giletti ‘causa budget’ nel lunedì di Rai 3 arriva Monica Maggioni

Lunedì sera su Rai 3 cambia la programmazione. Dopo la decisione di lasciare il suo ruolo, il conduttore di lunga data non sarà più in onda. Al suo posto, dal 20 aprile, debutta un nuovo appuntamento nel prime time, condotto da una giornalista nota per il suo lavoro in ambito televisivo. La variazione è stata comunicata ufficialmente dalla rete, che ha annunciato anche il cambio di programmazione per quella serata.

Staffetta nel lunedì sera di Rai 3. Via Massimo Giletti, arriva Monica Maggioni, dal 20 aprile nel prime time del canale con Newsroom. Lo Stato delle Cose ha chiuso questa settimana all’8% di share, tra i malumori del conduttore e la ‘ramanzina’ della Rai, poiché – spiega il Direttore dell’Approfondimento Rai, Paolo Corsini – “sono le nuove pianificazioni dovute al taglio di budget “. Non c’è stata nessuna chiusura anticipata del programma. Lo si sapeva già alla presentazione dei palinsesti che le puntate sarebbero state ridotte. Anzi, abbiamo addirittura prolungato la durata con due puntate in più ribadisce all’ Ansa Corsini, assicurando che “per il futuro ci sono tutti i presupposti per continuare a lavorare insieme “.🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Via Giletti ‘causa budget’, nel lunedì di Rai 3 arriva Monica Maggioni Notizie correlate Leggi anche: Massimo Giletti tagliato di 7 puntate dalla Rai, arriva Monica Maggioni: l'annuncio a Lo Stato delle Cose TV Talk: Monica Maggioni, Luca Bizzarri e Pietro Castellitto tra gli ospitiRai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Lo Stato delle Cose, Giletti alla Rai: Sapete che fine fanno i programmi che funzionano. Non si fa attendere la risposta di Viale Mazzini; Lo Stato delle Cose chiude sul più bello: le scelte no sense della Rai.