Dal 11 giugno al 19 luglio, la Coppa del Mondo FIFA 2026 sarà visibile in diretta sui canali Rai. La trasmissione comprende 35 partite, tra cui l’incontro di apertura e la finale, tutte disponibili gratuitamente per il pubblico. La copertura si estende su un periodo di trentadue giorni, offrendo agli appassionati di calcio la possibilità di seguire le gare senza costi aggiuntivi.

La Coppa del Mondo FIFA 2026 sarà trasmessa in chiaro su Rai dall'11 giugno al 19 luglio. Trentadue giorni di calcio mondiale, 35 patite accessibili a tutti, gratis, sui canali Rai — dalla partita d'apertura fino alla finale. L'estate più attesa degli ultimi anni inizia adesso. Per la prima volta nella storia i Mondiali si disputano in tre nazioni — Stati Uniti, Canada e Messico — con 48 squadre in campo Iscriviti per restare aggiornato su tutti gli aggiornamenti del Mondiale 2026 Commenta qui sotto: qual è la partita che aspetti di più? Condividi la notizia con tutti i tifosi che conosci. Digital-News.it: informazione editoriale indipendente con aggiornamenti in tempo reale su TV, Sport, tecnologia e frequenze dal 1997.🔗 Leggi su Digital-news.it

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Mondiale FIFA 2026 in chiaro: 35 partite in diretta Rai

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