Mondiale di calcio FIFA 2026 | in diretta tutte le partite su DAZN e 35 in chiaro sulla Rai

A meno di quattro mesi dall’inizio dei Mondiali di calcio FIFA 2026, i tifosi italiani potranno seguire tutte le partite su DAZN, mentre 35 incontri saranno trasmessi in chiaro sulla Rai. La competizione si svolgerà in Nord America, coinvolgendo diverse città, e le emittenti avranno il compito di garantire la copertura in diretta di tutte le gare.

A meno di quattro mesi dall’inizio dei Mondiali di calcio FIFA 2026, i tifosi italiani sapranno dove guardare in diretta le partite del prossimo mondiale: DAZN e Rai. «Avere tutte le partite del Mondiale solo su DAZN, in Italia, rappresenta un traguardo storico. L’edizione 2026, la prima con un numero record di 48 squadre partecipanti, inaugura un’era entusiasmante per il calcio mondiale. Siamo orgogliosi di poter raccontare integralmente questo evento al pubblico italiano, continuando al contempo a investire in innovazione, qualità editoriale e contenuti premium». «L’accordo con la FIFA per trasmettere in Italia il torneo calcistico più iconico al mondo ai tanti appassionati di calcio sottolinea il ruolo sempre più centrale di DAZN come partner di riferimento per lo sport premium a livello globale. 🔗 Leggi su Sportintv.eu

Mondiale 2026 in chiaro: su Rai 35 partite - Opening, tutte gare Italia, semifinali e finale.A seguito della procedura di gara per l’assegnazione in Italia dei diritti audiovisivi della Coppa del Mondo FIFA 2026™ , Rai si è aggiudicata i...

Mondiali 2026 in chiaro su Rai, ma tutte le partite anche su Dazn: ecco cosa cambia per gli italianiDopo le polemiche legate alla trasmissione delle Atp Finals di tennis a Mediaset, la Rai fa sul serio e ufficializza l’acquisizione dei diritti in...

DAZN trasmetterà in Italia tutte le 104 partite della Coppa del Mondo FIFA 2026DAZN sigla l'accordo storico con la FIFA: copertura completa e in esclusiva di tutti i match del Mondiale 2026 in Canada, Messico e USA. dazn.com

Ufficiale, su DAZN tutte le partite dei Mondiali 2026DAZN ha raggiunto un accordo con la Fifa per trasmettere tutte le partite del mondiale di calcio in programma quest’anno negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Dazn ha appena ufficializzato con un ... calciomercato.com

