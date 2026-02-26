Mondiale 2026 | Rai trasmetterà 35 partite in chiaro accordo ufficiale

La Rai ha ufficializzato che trasmetterà 35 partite del Mondiale 2026 in chiaro, garantendo una copertura più ampia per gli spettatori italiani. La decisione permette a un vasto pubblico di seguire gli incontri senza dover ricorrere a servizi a pagamento, offrendo un'opportunità di visione più accessibile. La scelta si inserisce in un quadro di strategie volte a rendere visibile il torneo a livello nazionale.

Un accordo recente definisce una presenza significativa della Rai nel Mondiale 2026, con una proposta in chiaro che accoglie gli appassionati in modo accessibile e completo su una parte rilevante del torneo. La competizione si svolge tra Messico, Stati Uniti e Canada, offrendo opportunità di viewing distribuite su diverse piattaforme e canali pubblici. Il pacchetto comprende diritti esclusivi di trasmissione multipiattaforma in chiaro per 35 incontri e diritti radiofonici non esclusivi su tutte le partite della manifestazione. Per la copertura integrale dell’evento, sarà disponibile, su richiesta, una piattaforma privata a pagamento. L’indicazione sull’emittente ufficiale incaricata della trasmissione completa verrà comunicata nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Mondiale 2026, ufficiale l’accordo con la Rai: in chiaro 35 partite! L’annuncioJulian Alvarez verso l’addio all’Atletico Madrid? I numeri del momento di crisi, mentre impazzano le voci sulla prossima estate Ausilio blinda Chivu...

Mondiale 2026 in chiaro: su Rai 35 partite - Opening, tutte gare Italia, semifinali e finale.A seguito della procedura di gara per l’assegnazione in Italia dei diritti audiovisivi della Coppa del Mondo FIFA 2026™ , Rai si è aggiudicata i...

Il Mondiale 2026 sarà il più triste della storia del calcio

Temi più discussi: M'illumino di Meno; Come vedere Sanremo all’estero? Seguire il Festival fuori dall'Italia è possibile; Chiusura Olimpiadi 2026, riscatto Rai: telecronaca top, Roberto Bolle da brividi, Bulbarelli omaggia Ghali (e si emoziona); Rosso Volante, la storia vera del film con Giorgio Pasotti stasera in tv.

Mondiali di calcio 2026: la Rai trasmetterà 35 match in chiaroIl pacchetto include la partita d'apertura, la Nazionale italiana, le semifinali e la finale, nonché i diritti radiofonici non esclusivi di tutte le gare ... engage.it

Mondiale 2026, la Rai si assicura 35 partite e aspetta l’ItaliaL’emittente pubblica trasmetterà in chiaro match chiave del torneo con la possibilità di mandare in onda anche tutte le sfide degli Azzurri ... corrieredellosport.it

[#MotoGP] Il Mondiale MotoGP 2026 scatta da Buriram e gli appassionati saranno chiamati a delle notti insonni per seguire l'intero programma del weekend, che sarà offerto live di Sky Sport MotoGP e dall'app Now. TV8 invece trasmetterà in diretta le qualifich facebook

UFFICIALE: BTS X NETFLIX BTS e Netflix annunciano una collaborazione globale per il comeback “ARIRANG” 21 marzo, ore 12:00 - COMEBACK LIVE: ARIRANG (live mondiale) 27 marzo - BTS: THE RETURN (documentario) Il 21 marzo alle 12:00 x.com