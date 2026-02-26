Mondiale 2026 | Rai trasmetterà 35 partite in chiaro accordo ufficiale
La Rai ha ufficializzato che trasmetterà 35 partite del Mondiale 2026 in chiaro, garantendo una copertura più ampia per gli spettatori italiani. La decisione permette a un vasto pubblico di seguire gli incontri senza dover ricorrere a servizi a pagamento, offrendo un'opportunità di visione più accessibile. La scelta si inserisce in un quadro di strategie volte a rendere visibile il torneo a livello nazionale.
Un accordo recente definisce una presenza significativa della Rai nel Mondiale 2026, con una proposta in chiaro che accoglie gli appassionati in modo accessibile e completo su una parte rilevante del torneo. La competizione si svolge tra Messico, Stati Uniti e Canada, offrendo opportunità di viewing distribuite su diverse piattaforme e canali pubblici. Il pacchetto comprende diritti esclusivi di trasmissione multipiattaforma in chiaro per 35 incontri e diritti radiofonici non esclusivi su tutte le partite della manifestazione. Per la copertura integrale dell’evento, sarà disponibile, su richiesta, una piattaforma privata a pagamento. L’indicazione sull’emittente ufficiale incaricata della trasmissione completa verrà comunicata nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
