Guido Monaco, commentatore tecnico di Eurosport, ha commentato durante l’ultima puntata di TennisMania su YouTube di OA Sport, le scelte di partecipazione di Sinner a Madrid. Monaco ha espresso il suo punto di vista sulla possibilità che il giocatore italiano non partecipi al torneo, evidenziando che il suo collega spagnolo potrebbe aver bisogno di un recupero più mentale. La discussione si è concentrata sugli aspetti tecnici e sulla gestione degli infortuni nel circuito ATP.

Guido Monaco (commentatore tecnico di Eurosport) ha offerto una lettura più tecnica nel corso dell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Si è partiti dall’infortunio dello spagnolo Carlos Alcaraz. Il ritiro dal torneo di Barcellona e la rinuncia al Masters1000 di Madrid hanno alimentato non poche ipotesi. Da questo punto di vista, Monaco si è espresso con toni meno allarmistici sulle condizioni del tennista iberico, sottolineando soprattutto l’aspetto mentale: “ In questo momento Alcaraz ha bisogno di staccare, non penso che l’infortunio sia preoccupante. Ha bisogno di ricaricare le pile dal punto di vista mentale più che fisico.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Monaco: “Non capisco perché Sinner non dovrebbe giocare a Madrid. Alcaraz ha bisogno di un recupero più mentale”

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