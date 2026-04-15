Nella puntata di TennisMania trasmessa sul canale YouTube di OA Sport, condotta da un giornalista, si è discusso del fastidio al polso di Alcaraz e delle possibili interpretazioni di questo problema. La conversazione ha anche affrontato la questione dei confronti tra Alcaraz e Sinner, con il commentatore che ha espresso dubbi sui giudizi che li mettono in competizione. La puntata ha analizzato vari aspetti delle recenti performance dei due tennisti.

Nella puntata di TennisMania appena andata in onda sul canale YouTube di OA Sport, condotta da Dario Puppo, ha preso la parola Guido Monaco, giornalista di Eurosport, che ha parlato del dualismo tra Sinner ed Alcaraz, con lo spagnolo che ha accusato un problema fisico a Barcellona e potrebbe decidere di pensare a Madrid e Roma, non andando fino in fondo in Catalogna. Il fastidio al polso avvertito da Carlos Alcaraz potrebbe portarlo a salutare anzitempo Barcellona: “ Sembra che stia un po’ preparando il terreno per, non dico lasciar andare, ma insomma arrivare verso un impegno non proprio totale per questo torneo, volendo essere invece benpensanti ha avuto un problemino che poi ha superato, quindi niente di particolare.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Monaco: “Il fastidio al polso di Alcaraz può avere due chiavi di lettura. Non capisco i giudizi su chi sia meglio tra lui e Sinner”

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