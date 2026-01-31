Multedo | volontari in azione in spiaggia raccolti 600 kg di rifiuti

Questa mattina i volontari di Plastic Free sono tornati a pulire la spiaggia di Multedo, a Pegli. In poche ore, sono stati raccolti circa 600 chili di rifiuti abbandonati tra sabbia e scogli. L’associazione, attiva dal 2019, ha ripreso le sue iniziative per sensibilizzare sulla plastica e l’inquinamento. Un lavoro che continua, con l’obiettivo di ripulire l’ambiente e far riflettere chi frequenta la spiaggia.

Sono ripartite le iniziative di Plastic Free a tema ambientale. L'associazione di volontariato, attiva dal 2019 per informare e sensibilizzare sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica, ha organizzato un'attività di pulizia ambientale sulla spiaggia di Multedo di Pegli. Stamattina, sabato.🔗 Leggi su Genovatoday.it Approfondimenti su Multedo Pegli Volontari in azione ai Camaldoli, 350 kg di rifiuti raccolti: "Alcuni vecchi di 20 anni" Raccolti dai volontari 15 kg di rifiuti al porto La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Multedo Pegli Multedo: volontari in azione in spiaggia, raccolti 600 kg di rifiutiIniziativa di Plastic Free, che anche nelle prossime settimane si occuperà della pulizia di spiagge e quartieri in giro per la città ... genovatoday.it Eccoci con il calendario di PlasticFree Liguria dei prossimi eventi a Genova. Lipu parteciperà con i suoi volontari! Il primo a Multedo sabato 31 gennaio. Iscrizioni & info in locandina Stay tune per eventuali altri eventi in aggiunta! Plastic Free Comune - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.