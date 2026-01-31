Multedo | volontari in azione in spiaggia raccolti 600 kg di rifiuti

Questa mattina i volontari di Plastic Free sono tornati a pulire la spiaggia di Multedo, a Pegli. In poche ore, sono stati raccolti circa 600 chili di rifiuti abbandonati tra sabbia e scogli. L’associazione, attiva dal 2019, ha ripreso le sue iniziative per sensibilizzare sulla plastica e l’inquinamento. Un lavoro che continua, con l’obiettivo di ripulire l’ambiente e far riflettere chi frequenta la spiaggia.

Sono ripartite le iniziative di Plastic Free a tema ambientale. L'associazione di volontariato, attiva dal 2019 per informare e sensibilizzare sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica, ha organizzato un'attività di pulizia ambientale sulla spiaggia di Multedo di Pegli. Stamattina, sabato.🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

