Mogoro si appresta a ospitare la sedicesima edizione di Saboris Antigus, in programma domenica 26 aprile. L’evento trasforma il centro storico del paese in un luogo dedicato alle tradizioni gastronomiche e alle arti antiche, offrendo uno sguardo sul passato locale attraverso esposizioni e attività legate alle antiche maestranze. La manifestazione coinvolge diverse realtà del territorio e richiama visitatori da fuori zona.

Mogoro si prepara ad accogliere la sedicesima edizione di Saboris Antigus domenica 26 aprile, un evento che trasforma il centro storico del borgo in un palcoscenico dedicato alla memoria gastronomica e alle antiche maestranze. La manifestazione, nata nel 2006 e inserita nel calendario del Parte Montis, punta a ricostruire un legame diretto tra le generazioni attraverso il recupero di ricette storiche e saperi artigianali. Il valore economico della tradizione: oltre il folklore. Analizzare Saboris Antigus significa guardare oltre la semplice sagra paesana. Il progetto, curato dalla Pro Loco di Mogoro, rappresenta un modello di gestione del patrimonio locale dove la conservazione delle radici diventa motore di microeconomia territoriale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mogoro celebra il passato: sapore e tradizioni a Saboris Antigus

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