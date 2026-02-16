Montecastrilli celebra il Carnevale | sfilata comunità e tradizioni in festa per le frazioni
Montecastrilli ha organizzato una grande sfilata di Carnevale domenica 15 febbraio 2026, portando in strada carri allegorici e maschere fatte a mano, con l’obiettivo di coinvolgere tutta la comunità e preservare le tradizioni locali.
Montecastrilli in Festa: Un Carnevale di Comunità e Tradizione. Montecastrilli si è colorata di festa domenica 15 febbraio 2026, con la tradizionale sfilata di Carnevale che ha animato via Giuseppe Verdi. L'evento, organizzato dal Comitato locale e dalla Pro Loco, ha visto una partecipazione significativa da parte dei cittadini e delle frazioni del territorio, culminando con l'estrazione della lotteria e celebrando un patrimonio culturale vivo e condiviso. Un Evento Radicato nel Territorio. Il Carnevale di Montecastrilli non è solo una sfilata, ma un evento profondamente radicato nella vita della comunità.
