Cantù celebra il secolo di Carnevale con sfilate tradizioni e un omaggio al passato che riparte da zero

Cantù si prepara a festeggiare il suo centenario del Carnevale nel 2026. La città si anima con sfilate, maschere e tradizioni che risalgono nel tempo. Dopo anni di stop, gli organizzatori vogliono ripartire da zero e coinvolgere tutta la comunità in questa grande festa. La città si prepara a vivere un evento che segna un secolo di storia e di allegria.

Cantù, città del basso Lario in provincia di Como, si appresta a vivere uno dei momenti più significativi della sua storia recente: il centenario del Carnevale, in programma nel 2026. Un secolo di tradizioni, di sfilate animate da carri elaborati e di un'identità collettiva che si rinnova ogni anno senza mai perdere la sua anima. La festa, nata nel 1926 come iniziativa locale, ha attraversato decenni, adattandosi ai tempi, ma mantenendo intatto il legame con la comunità. Il 2026 non è solo un anniversario: è un momento di riscoperta, di rinnovamento, di celebrazione di un'eredità che non si ferma al passato, ma si rilancia con energia nuova.

