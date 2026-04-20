Auto rubate smantellate e spedite all' estero | smantellata la centrale dei ricambi a Modugno

I carabinieri hanno effettuato un'operazione a Modugno contro il traffico di pezzi di auto rubate. Durante il blitz sono state sequestrate diverse parti smontate e pronte per essere spedite all'estero. Quattro persone, di età compresa tra 29 e 50 anni e provenienti dalla provincia di Foggia, sono state arrestate agli arresti domiciliari con l'accusa di riciclaggio. L'indagine riguarda un’attività di smantellamento e trasferimento di ricambi provenienti da veicoli rubati.

Blitz dei carabinieri a Modugno contro il traffico di pezzi d’auto rubate: quattro persone, tra i 29 e i 50 anni e originarie della provincia di Foggia, sono finite agli arresti domiciliari con l’accusa di riciclaggio. L’indagine, partita da un arresto in flagranza nel novembre scorso all’interno.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Auto rubate e smembrate a Palestrina, emerge centrale di ricettazione: la scoperta dei carabinieriÈ stata scoperta una vasta area adibita a ricettazione e smontaggio di auto rubate nella zona rurale di Palestrina, dove i veicoli sottratti a Roma e... Roma: scoperto centro smistamento ricambi auto rubate a Palestrina, due arrestiI carabinieri scoprono un centro di smistamento di pezzi di ricambio per auto rubate a Palestrina. Contenuti utili per approfondire Ricettazione di auto rubate e tre incendi dolosi: sette imputati a Bari, tra loro un carabiniereTre incendi dolosi (uno aggravato dal metodo mafioso), ricettazione, riciclaggio, frode assicurativa, favoreggiamento personale e falso ideologico commesso da pubblico ufficiale. Sono i reati ... lagazzettadelmezzogiorno.it Auto rubate, cannibalizzate e ritrovate in un terreno confiscato alle mafieDue auto rubate e cannibalizzate sono state abbandonate e rinvenute su un bene confiscato alla mafia, un vasto terreno agricolo intitolato a Michele Cianci (commerciante cerignolano poco più che ... rainews.it