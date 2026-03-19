Taranto accusa | auto rubate e smembrate demolitore illegale e discarica abusiva Carabinieri forestali

I Carabinieri Forestali di Taranto hanno scoperto un autodemolitore illegale nella periferia della città, dove venivano smantellate auto rubate e abbandonate in una discarica abusiva di parti di veicoli. Gli investigatori hanno sequestrato numerosi pezzi di automobili, evidenziando un'attività illecita che coinvolgeva veicoli rubati e parti smembrate illegalmente. L'operazione ha portato al sequestro di materiali e alla denuncia dei responsabili.

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Taranto: un autodemolitore illegale, con tanto di discarica abusiva di parti di veicoli e auto rubate cannibalizzate, è stato scoperto dai Carabinieri Forestali nella periferia del capoluogo jonico. I militari dei Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale di Taranto, coadiuvati da quelli del Nucleo di Taranto, grazie all’utilizzo di un velivolo a pilotaggio remoto di ultima generazione, già operativo in varie missioni di sorveglianza e controllo del territorio, hanno colto in flagrante un uomo impegnato a smontare due automobili nel cortile esterno di un piccolo fabbricato. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Taranto, accusa: auto rubate e smembrate, demolitore illegale e discarica abusiva Carabinieri forestali Articoli correlati Auto rubate e smembrate a Palestrina, emerge centrale di ricettazione: la scoperta dei carabinieriÈ stata scoperta una vasta area adibita a ricettazione e smontaggio di auto rubate nella zona rurale di Palestrina, dove i veicoli sottratti a Roma e... Qualiano, discarica abusiva in via Falcone: nuovo enorme sversamento illegaleEnnesimo abbandono di rifiuti in via Falcone, lato Circumvallazione: cumuli sempre più grandi e nessun intervento da parte dell’amministrazione... Aggiornamenti e notizie su Taranto accusa auto rubate e smembrate... Scoperta a Taranto una centrale di auto rubate smontate e rivenduteUna centrale di ricettazione con autodemolitore illegale e discarica abusiva è stata scoperta dai carabinieri Forestali alla periferia di Taranto. (ANSA) ... ansa.it Taranto, scoperta centrale di ricettazione: auto rubate smembrate in un’area abusivaScoperta a Taranto una centrale di ricettazione con auto rubate smembrate e migliaia di pezzi accatastati. Denunciato un 56enne, area e veicoli sotto sequestro. trmtv.it