Modena30 scuote il sindaco | Con il modello Bologna calo di morti e feriti Partire da scuole e rioni

Il sindaco di Modena ha commentato le recenti critiche al modello di gestione della sicurezza stradale adottato nella città. Ha proposto di adottare un approccio simile a quello di Bologna, che ha registrato diminuzioni di morti e feriti, concentrandosi su interventi nelle scuole e nei quartieri. La proposta nasce come risposta alle opposizioni e mira a rafforzare le strategie di sicurezza urbana partendo da aree specifiche della città.

"Se il modello Bologna non piace, Modena attui la sua ‘Slow-City’ partendo da scuole e quartieri". Rete associazioni Arie e Modena30 intervengono nel dibattito sulle zone 30 sollevato dal sindaco Massimo Mezzetti nei giorni scorsi per il quale la questione non deve ridursi però a piantare delle "bandierine ideologiche". In particolare ieri il primo cittadino ha sottolineato come "la bandierina ideologica è quella che mi viene sventolata spesso dai comitati nostrani tutte le volte che accade un incidente e ci viene detto che dobbiamo fare come a Bologna. Io credo al limite dei 30 all’ora e lo stiamo attuando, ma in un modo diverso". Una considerazione su cui le associazioni sono "pienamente d’accordo".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Modena30 scuote il sindaco: "Con il modello Bologna calo di morti e feriti. Partire da scuole e rioni" Notizie correlate Hyundai spiega come IONIQ 3 conquisterà l’Europa con il nuovo modello a partire da aprile.**Hyundai lancia la nuova IONIQ 3 in Italia ad aprile, con un piano ambizioso per conquistare l’Europa con cinque nuovi modelli nel 2027. Palio dei Rioni, nasce il primo torneo di pallavolo femminile tra i Rioni CastiglionesiArezzo, 18 marzo 2026 – Si arricchisce il calendario degli eventi legati al Palio dei Rioni con una novità assoluta: sabato 21 marzo, a partire...