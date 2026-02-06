Hyundai spiega come IONIQ 3 conquisterà l’Europa con il nuovo modello a partire da aprile
Hyundai annuncia che la nuova IONIQ 3 arriverà in Italia ad aprile. La casa coreana punta a conquistare il mercato europeo con un piano ambizioso, presentando cinque nuovi modelli entro il 2027. La vettura si inserisce nel progetto di espansione, mentre gli appassionati attendono di provarla sulle strade italiane.
**Hyundai lancia la nuova IONIQ 3 in Italia ad aprile, con un piano ambizioso per conquistare l’Europa con cinque nuovi modelli nel 2027.** A Milano, durante la **Milano Design Week**, verrà presentata la **nuova Hyundai IONIQ 3**, la prima delle cinque novità che la casa coreana intende introdurre in Europa fino al 2027. La svolta riguarda una **compatta elettrica**, realizzata con la **piattaforma E-GMP**, che permette di ottenere uno **spazio interno simile a quello della i30**, nonostante la categoria B. La produzione inizierà a **fine estate nel nuovo stabilimento di Izmit, in Turchia**, che ospiterà anche il successivo modello della gamma IONIQ.🔗 Leggi su Ameve.eu
Hyundai IONIQ 9 ottiene i massimi riconoscimenti di sicurezza globali
La Hyundai IONIQ 9, il SUV elettrico di grandi dimensioni, ha ottenuto i più alti riconoscimenti di sicurezza a livello mondiale.
Hyundai Ioniq 9: test internazionali dimostrano eccellente livello di sicurezza
La Hyundai Ioniq 9 ha superato con successo i test di sicurezza internazionali.
