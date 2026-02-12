I 100 giorni al J|medical che hanno cambiato la vita di Federica

Federica ha passato 100 giorni al J|medical, un periodo che ha completamente cambiato la sua vita. Dopo settimane di allenamenti intensi di sette ore al giorno e incontri con campioni, la sciatrice ha ritrovato la strada del successo. Ora si sente più forte e determinata di prima.

Dentro quei 315 giorni d'attesa verso il sogno, Federica Brignone ne ha passati più della metà a Torino: il navigatore satellitare l'ha tracciata per oltre cento giorni tra il Jmedical e il Jhotel, distanti appena 2 km percorribili in meno di cinque minuti d'auto. Dopo il primo intervento al ginocchio sinistro del 3 aprile 2025 per la rottura del piatto tibiale, della testa del perone e di una lesione legamentosa (seguita poi da un'artrolisi artroscopica a luglio 2025 per ottimizzare il recupero) la campionessa si è dedicata anima e corpo alle sue sette ore di terapia quotidiana per tentare il recupero.

