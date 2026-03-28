Ardon Jashari ha raccontato la sua esperienza al Milan, spiegando come le figure di Ibra e Tare abbiano influenzato il suo percorso. La sua trattativa con il club milanese si è intensificata durante un’estate caratterizzata da numerosi scambi di chiamate e negoziazioni, dopo il trasferimento dal Bruges, avvenuto subito dopo la vittoria della Coppa del Belgio. Il centrocampista svizzero ha condiviso i momenti che hanno segnato la sua transizione.

La parabola di Ardon Jashari al Milan affonda le radici in un’estate di trattative serrate e chiamate di alto livello: il centrocampista svizzero, in una lunga intervista concessa a Il Foglio, ha ripercorso i giorni febbrili che lo hanno strappato al Bruges dopo la vittoria della Coppa del Belgio. Nonostante la resistenza del club belga, la determinazione della dirigenza rossonera ha fatto la differenza: Jashari ha svelato il retroscena della telefonata decisiva di Igli Tare mentre si trovava in vacanza a Ibiza, seguita a stretto giro dal “carico da novanta” di Zlatan Ibrahimovic, il cui intervento ha definitivamente convinto il classe 2002 a sposare il progetto milanista. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, Jashari si confessa: “Ibra e Tare mi hanno cambiato la vita”

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