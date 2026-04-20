Mobilieri la grande gioia Raggiunta la promozione

I mobilieri di Ponsacco hanno ottenuto una vittoria importante contro Castiglioncello con il punteggio di 3 a 1. Durante la partita, sono scesi in campo Campinotti, Pisani, Papini, Bracci Aliotta, Mancini, Rigirozzo, Puccini, Taraj, Niccolai, Zaccagnini, Sciapi e Panettella. La gara si è conclusa con il raggiungimento della promozione, segnando un risultato positivo per la squadra.

MOBILIERI PONSACCO 3 CASTIGLIONCELLO 1 MOBILIERI PONSACCO: Campinotti, Pisani, Papini, Bracci Aliotta (40’ st Stefanini), Mancini, Rigirozzo 14’ st Zaccagnini), Puccini (35’ st Biondi), Taraj, Niccolai (25’ st Gemignani), Zaccagnini, Sciapi (45’ st Panettella). A disp Colucci, Giusti, Marinari, Bicchierini. All. Polzella. CASTIGLIONCELLO: Barbetta, Simoni, Pagliai, Tronci (35’ st Incorvaia), Sgariglia, Carnieri, Mecacci (1’st Ragliantti), Luschi, Moscati, Molinario (28’ st Trambusti), Grandi (20’ st Gigoni). A disp. Filucchi, Gigoni, Nigiotti, Macchia. All.Ceccarini. Arbitro: Lambardi di Piombino (Panighini-Botta). Marcatori: Taraj 31’ pt r., Bracci 47’ pt, Molinario 12’ st.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mobilieri, la grande gioia. Raggiunta la promozione Notizie correlate Montignoso vince il derby: Bertuccelli, doppietta e vetta raggiunta nel Girone A di Promozione.Il Montignoso ha superato l'Urbino Taccola per 2-1 in una vibrante partita valida per la 22ª giornata del campionato di Promozione Toscana Girone A. Jan Lisiecki, il bambino prodigio è diventato grande: “La gioia di suonare è sempre la stessa”Milano, 24 febbraio 2026 – Un esordio bambino nel nome di Chopin, un’attività concertistica intensa, circa 100 concerti l’anno, hanno reso il...