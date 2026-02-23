Jan Lisiecki il bambino prodigio è diventato grande | La gioia di suonare è sempre la stessa

Jan Lisiecki, il giovane talento che ha iniziato a suonare Chopin da bambino, ha raggiunto i 30 anni mantenendo viva la passione per la musica. Con un calendario che conta circa 100 concerti all’anno, continua a esibirsi con entusiasmo e naturalezza. La sua crescita artistica si riflette nelle esecuzioni che coinvolgono il pubblico, dimostrando che la gioia di suonare resta invariata nel tempo. La sua carriera si sviluppa tra palcoscenici e teatri di tutto il mondo.

© Ilgiorno.it - Jan Lisiecki, il bambino prodigio è diventato grande: “La gioia di suonare è sempre la stessa”

Milano, 24 febbraio 2026 – Un esordio bambino nel nome di Chopin, un’attività concertistica intensa, circa 100 concerti l’anno, hanno reso il trentenne Jan Lisiecki uno dei miti del pianismo mondiale. Nato in una famiglia polacca trasferitasi in Canada, l’artista si esibisce martedì 24 febbraio alle 20,30 per la Società del Quartetto di Milano presso la Sala Verdi del Conservatorio. Lisiecki spiega il titolo del concerto ‘World (of) Dance’ con brani tratti dalla danza da Martinu e Ginastera, da De Falla a Piazzolla: “Quando insieme un programma cerco una varietà di musiche provenienti da tutto il mondo in stili diversi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Yukon di Justin Bieber ha segnato i Grammy con la fragilità di un bambino prodigio diventato famoso troppo in frettaDurante i Grammy del 2026, Justin Bieber ha sorpreso tutti con la sua performance di Yukon. Prete abusa di un bambino disabile in sedia a rotelle: “Ha usato la scusa dei videogiochi e di suonare la chitarra”Un prete è stato arrestato con l’accusa di aver abusato di un bambino disabile di 10 anni. Approfondimenti, notizie e discussioni Jan Lisiecki al Quartetto Dopo il successo dello scorso anno al Teatro alla Scala, Jan Lisiecki torna a Milano, alla Società del Quartetto di Milano. Con “World (of) Dance”, il pianista canadese attraversa un secolo di musica raccontando la danza in tutte le su - facebook.com facebook