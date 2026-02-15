Montignoso vince il derby | Bertuccelli doppietta e vetta raggiunta nel Girone A di Promozione

Montignoso ha conquistato la vittoria nel derby grazie alla doppietta di Bertuccelli, che ha permesso alla squadra di salire in testa alla classifica del Girone A di Promozione. La partita si è giocata domenica pomeriggio al campo comunale, davanti a un pubblico entusiasta che ha seguito con entusiasmo ogni azione. Bertuccelli ha segnato due gol decisivi, portando il Montignoso avanti e mantenendo la squadra in cima alla graduatoria.

Montignoso in Festa: Bertuccelli Regala la Vittoria nel Derby Toscano. Il Montignoso ha superato l'Urbino Taccola per 2-1 in una vibrante partita valida per la 22ª giornata del campionato di Promozione Toscana Girone A. La vittoria, conquistata sabato 14 febbraio 2026 allo stadio "Angelo del Freo", è firmata da una doppietta del bomber di casa Bertuccelli e proietta la squadra a quota 30 punti in classifica, consolidando la sua posizione in un campionato competitivo. Un Inizio Arrembante e un Pareggio Lampo. L'incontro si è aperto con il Montignoso alla ricerca del vantaggio. Bertuccelli, principale punto di riferimento offensivo della squadra, ha sfiorato il gol con un tiro dalla distanza che ha mancato di poco lo specchio della porta.