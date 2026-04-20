Selezioni di Miss Mamma Italiana 2026 | otto fasce conquistate da partecipanti della provincia di Ancona

STAFFOLO – Proseguono in tutta Italia, le selezioni per “Miss Mamma Italiana edizione 2026”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 33a edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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