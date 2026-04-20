Selezioni di Miss Mamma Italiana 2026 | otto fasce conquistate da partecipanti della provincia di Ancona

Da anconatoday.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

STAFFOLO – Proseguono in tutta Italia, le selezioni per “Miss Mamma Italiana edizione 2026”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 33a edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Notizie correlate

In provincia di Mantova una selezione valida per Miss Mamma Italiana, sul podio una 46enne di CesenaProseguono in tutta Italia, le selezioni per ‘Miss Mamma Italiana edizione 2026’, concorso nazionale di bellezza e simpatia arrivato quest’anno alla...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Due cremonesi premiate alle selezioni di Miss Mamma: ecco chi sono; In provincia di Mantova una selezione valida per Miss Mamma Italiana, sul podio una 46enne di Cesena; Arcisate, selezioni per Miss Mamma Italiana edizione: tante le premiate dell’alto Varesotto; Fascia di Miss Mamma Italiana Gold alla cesenate Santa Maria Cabral.

selezioni di selezioni di miss mammaDue cremonesi premiate alle selezioni di Miss Mamma: ecco chi sonoProseguono in tutta Italia, le selezioni per Miss Mamma Italiana edizione 2026, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto ... cremonaoggi.it

selezioni di selezioni di miss mammaSelezioni per Miss Mamma Italiana: sono tre le bresciane premiateProseguono in tutta Italia, le selezioni per Miss Mamma Italiana edizione 2026, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 33° ... bsnews.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.