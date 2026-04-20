Selezione di Miss Mamma Italiana in provincia di Ancona Premiata anche una longianese
Domenica 19 aprile si è svolta una selezione di Miss Mamma Italiana al teatro comunale di Staffolo, in provincia di Ancona, con il patrocinio del Comune. La manifestazione fa parte delle prove che si tengono in tutta Italia in vista dell’elezione di Miss Mamma Italiana 2026. Durante l’evento è stata premiata anche una concorrente proveniente da Longiano. Le selezioni continuano in varie località del paese.
Proseguono in tutta Italia, le selezioni per “Miss Mamma Italiana edizione 2026". Domenica 19 aprile, al teatro comunale di Staffolo (Ancona), con il patrocinio del Comune di Staffolo, si è svolta una selezione valida per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2026”. La giuria, presieduta dal sindaco.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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