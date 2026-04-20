Lunedì 20 aprile, Italia 1 trasmette un action thriller del 2022 diretto da Mark Williams. La pellicola racconta la vicenda di una poliziotta alle prese con il dolore per la morte del compagno, ucciso da un criminale. Miriam Dalmazio interpreta uno dei ruoli principali, dando volto e intensità alla protagonista della storia. La serata propone un racconto di azione e tensione, con una protagonista che affronta il suo passato e il suo lavoro.

Lunedì 20 aprile, la programmazione di Italia 1 mette in scena un action thriller del 2022 diretto da Mark Williams, portando sullo schermo la storia di una poliziotta segnata dal dolore per la perdita del compagno, vittima di un criminale. Al centro della narrazione troviamo Miriam Dalmazio, attrice nata a Palermo nel 1987 e con un percorso formativo consolidato presso il Centro sperimentale di cinematografia di Roma. Il volto dietro la determinazione di Stella Rongoni. Interpretare il ruolo di Stella Rongoni richiede una profondità emotiva che affonda le radici nella vita stessa dell’interprete. La professione dell’attrice è stata infatti influenzata dalla disciplina della danza, un elemento che, secondo quanto emerso durante un recente colloquio, le ha trasmesso lezioni fondamentali sulla gestione del corpo e della presenza scenica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Miriam Dalmazio: il volto intenso dietro il nuovo thriller su Italia 1

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