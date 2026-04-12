Francesca Fialdini torna, come ogni domenica, con una nuova puntata di Da Noi. a Ruota Libera, il programma di interviste in onda alle 17.20 su Rai 1. Anticipazioni e ospiti del 12 aprile 2026. Il nuovo appuntamento si apre con Barbara Bouchet, interprete del cinema nazionale e internazionale, che dal 9 aprile è tornata protagonista sul grande schermo con il film “ Finale: allegro ”. A seguire, intervista a Leo Gassmann, tra i protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo e ora nel sabato sera di Rai 1 con Canzonissima, che ha da poco pubblicato il singolo “ Oltre ”, incluso nell’album Vita Vera Paradiso, uscito il 10 aprile. Presenti anche Francesco Arca e Miriam Dalmazio, tra gli interpreti della nuova serie di Rai 1 La Buona Stella, in onda dal 13 aprile in prima serata.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Da Noi… a Ruota Libera, Francesco Arca e Miriam Dalmazio presentano La Buona Stella

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