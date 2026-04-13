Miriam Dalmazio su Rai 1 in La buona stella | Sto imparando soltanto adesso a credere davvero in me stessa

Miriam Dalmazio, attrice nota per il ruolo in una serie televisiva trasmessa su Rai 1, ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato del suo percorso personale. Ha spiegato di aver iniziato a credere in sé stessa solo di recente, condividendo alcune tappe della sua vita, tra cui il senso di inadeguatezza e le sfide legate alla maternità. La sua narrazione comprende momenti di fragilità, paure e piccole conquiste.

Ci sono persone che sembrano attraversare la vita chiedendo permesso. Miriam Dalmazio racconta in quest’intervista esclusiva per Virgilio Notizie di essere stata così per molto tempo: la più piccola di quattro figli, cresciuta con la sensazione di dover restare in disparte, di non dover disturbare, di non potersi spezzare. Una bambina timida, chiusa, protetta quasi troppo, dentro una famiglia segnata da un dolore che si respirava anche senza essere nominato. Forse è lì che nasce quella sua sensibilità quasi feroce, quella capacità di accorgersi di tutto: di un silenzio, di un’incongruenza, di una bugia nascosta dietro un’intonazione. Una sensibilità che oggi è diventata il suo strumento più prezioso come attrice, ma che nella vita continua a essere anche una ferita aperta.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Miriam Dalmazio, su Rai 1 in La buona stella: “Sto imparando soltanto adesso a credere davvero in me stessa” Da Noi… a Ruota Libera, Francesco Arca e Miriam Dalmazio presentano La Buona StellaFrancesca Fialdini torna, come ogni domenica, con una nuova puntata di Da Noi… a Ruota Libera, il programma di interviste in onda alle 17. La Buona Stella, stasera la nuova fiction con Dalmazio e ArcaLa Buona Stella stasera andrà in onda in prima tv, tra i protagonisti: Miriam Dalmazio, Filippo Schiccitano e Francesco Arca che sfiderà il grande...