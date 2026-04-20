Una megattera rimasta ferma nelle acque vicino all’isola di Poel, nel Mar Baltico, ha ripreso a muoversi grazie all’alta marea. L’animale era stato segnalato nelle ore precedenti e, grazie all’intervento di esperti e volontari, ha potuto tornare a nuotare liberamente. La scena si è verificata in una zona frequentata da imbarcazioni e appassionati di natura. La megattera ha lasciato l’area poco dopo aver ripreso il largo.

Una megattera rimasta bloccata presso l’isola di Poel, nei pressi di Wismar, ha ripreso la navigazione nel Mar Baltico sfruttando il movimento dell’alta marea. L’evento, avvenuto dopo che il cetaceo era rimasto immobile dal 31 marzo, ha sorpreso i residenti della zona e gli osservatori che seguivano con estrema attenzione le condizioni del gigante marino. Il superamento dello stallo vicino all’isola di Poel. Dopo settimane di totale immobilità che avevano generato una forte preoccupazione tra la popolazione locale, il movimento improvviso della balena ha cambiato radicalmente la narrazione dei fatti. Il cetaceo, che era rimasto fermo davanti alle coste tedesche per quasi un mese, è riuscito a distaccarsi dalla spiaggia grazie al naturale innalzamento del livello del mare.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Miracolo nel Baltico: la megattera bloccata riprende il largo

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