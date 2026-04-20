Miracolo At Bibbiena batte il Siena

Nella prima giornata del campionato di Serie B2 Maschile, il club di Bibbiena ha conquistato una vittoria inaspettata contro il Siena, con il punteggio di 4-2. La partita si è svolta in casa e ha visto i giocatori locali prevalere sugli avversari, sorprendendo gli spettatori e gli addetti ai lavori. La sfida ha avuto un punteggio equilibrato, deciso negli ultimi turni di gioco.

Arezzo, 20 aprile 2026 – L’Associazione Tennis Bibbiena fa il miracolo in casa e nella prima giornata di campionato Serie B2 Maschile, batte il Siena 4-2 contro ogni previsione possibile. Gli spalti dell’Estra Forum Città di Bibbiena, ieri erano pieni di gente arrivata per sostenere i propri colori e questo ha certamente aiutato i ragazzi del Tennis Bibbiena che hanno dato il meglio contro un avversario preparato e blasonato che, forse, ha sottovalutato gli avversari rosso blu. Nannelli Mattia, il polacco Marek Wojciech Aleksander, Alessandro Cortegiani, Luigi Volpi hanno chiuso i singoli 3-1 per l’AT Bibbiena. I doppi (Alessio Gelli con...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Miracolo At Bibbiena batte il Siena Notizie correlate Scacchi, miracolo ucraino: il sedicenne batte i Grandi MaestriUn evento senza precedenti riscrive la storia degli scacchi europei: il giovane talento ucraino Roman Dehtiarov, nato nel 2008, ha conquistato il... Ascolti tv, The Voice kids compie il miracolo e batte C’è Posta per teUn sabato sera inaspettato: l'ultima sfida agli ascolti tv tra The Voice kids e C'è Posta per te l'ha vinta Rai 1, anche in access vittoria per la...