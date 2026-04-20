Miracolo At Bibbiena batte il Siena

Da lanazione.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella prima giornata del campionato di Serie B2 Maschile, il club di Bibbiena ha conquistato una vittoria inaspettata contro il Siena, con il punteggio di 4-2. La partita si è svolta in casa e ha visto i giocatori locali prevalere sugli avversari, sorprendendo gli spettatori e gli addetti ai lavori. La sfida ha avuto un punteggio equilibrato, deciso negli ultimi turni di gioco.

Arezzo, 20 aprile 2026 – L’Associazione Tennis Bibbiena fa il miracolo in casa e nella prima giornata di campionato Serie B2 Maschile, batte il Siena 4-2 contro ogni previsione possibile. Gli spalti dell’Estra Forum Città di Bibbiena, ieri erano pieni di gente arrivata per sostenere i propri colori e questo ha certamente aiutato i ragazzi del Tennis Bibbiena che hanno dato il meglio contro un avversario preparato e blasonato che, forse, ha sottovalutato gli avversari rosso blu. Nannelli Mattia, il polacco Marek Wojciech Aleksander, Alessandro Cortegiani, Luigi Volpi hanno chiuso i singoli 3-1 per l’AT Bibbiena. I doppi (Alessio Gelli con...🔗 Leggi su Lanazione.it

miracolo at bibbiena batte il siena
© Lanazione.it - Miracolo At Bibbiena batte il Siena

Notizie correlate

Scacchi, miracolo ucraino: il sedicenne batte i Grandi MaestriUn evento senza precedenti riscrive la storia degli scacchi europei: il giovane talento ucraino Roman Dehtiarov, nato nel 2008, ha conquistato il...

Ascolti tv, The Voice kids compie il miracolo e batte C’è Posta per teUn sabato sera inaspettato: l'ultima sfida agli ascolti tv tra The Voice kids e C'è Posta per te l'ha vinta Rai 1, anche in access vittoria per la...

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.