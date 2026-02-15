Ascolti tv The Voice kids compie il miracolo e batte C’è Posta per te
Sabato sera, The Voice Kids ha sorpreso tutti battendo C’è Posta per te, grazie a un aumento di ascolti che ha sorpreso gli addetti ai lavori. La trasmissione di Rai 1 ha ottenuto risultati migliori rispetto alla concorrente di Canale 5, che aveva dominato le serate precedenti. Nel pomeriggio, invece, Ciao Maschio e Bar Centrale hanno registrato un calo significativo di pubblico, lasciando spazio a una nuova dinamica tra programmi tv.
Un sabato sera inaspettato: l'ultima sfida agli ascolti tv tra The Voice kids e C'è Posta per te l'ha vinta Rai 1, anche in access vittoria per la prima rete, mentre nel pomeriggio tonfo per Ciao Maschio e Bar Centrale L'imbattibile C'è Posta per te è stato abbattuto: The Voice kids segna la storia e agli ascolti tv batte il competitor che in 20 anni di programma non aveva mai perso. I telespettatori hanno preferito la finale del programma di Rai 1, alla busta di Maria De Filippi.
Ascolti tv 14 febbraio: chi ha vinto tra C’è posta per te e The Voice Kids, De Martino batte Scotti
Il 14 febbraio, Rai1 ha sorpreso tutti superando Canale5 nella classifica degli ascolti grazie alla finale di The Voice Kids, che ha riscosso più spettatori rispetto a C’è posta per te di Maria De Filippi.
Ascolti TV | Sabato 7 Febbraio 2026. C’è Posta per Te domina il sabato sera e batte The Voice Kids
Ascolti tv ieri sera sabato 14 febbraio: The Voice Kids batte Maria De Filippi, successo storico per Antonella ClericiAntonella Clerici con il suo The Voice Kids batte nettamente C'è posta per te detronizzando Maria De Filippi, tutti i dati auditel di San Valentino. libero.it
Ascolti tv, Clerici supera De Filippi. De Martino meglio di Gerry Scotti, bene il pattinaggio su ghiaccioGli ascolti del sabato televisivo vedono su Rai1 la finale di The Voice Kids condotto da Antonella Clerici (con la vittoria di Matteo ... iltempo.it
Clamoroso The voice kids 3.382 23,35 C'e' posta per te 3.272 22,07 #ascoltitv (E la ruota della fortuna sotto il 20%) x.com