Ascolti tv The Voice kids compie il miracolo e batte C’è Posta per te

Sabato sera, The Voice Kids ha sorpreso tutti battendo C’è Posta per te, grazie a un aumento di ascolti che ha sorpreso gli addetti ai lavori. La trasmissione di Rai 1 ha ottenuto risultati migliori rispetto alla concorrente di Canale 5, che aveva dominato le serate precedenti. Nel pomeriggio, invece, Ciao Maschio e Bar Centrale hanno registrato un calo significativo di pubblico, lasciando spazio a una nuova dinamica tra programmi tv.

Un sabato sera inaspettato: l'ultima sfida agli ascolti tv tra The Voice kids e C'è Posta per te l'ha vinta Rai 1, anche in access vittoria per la prima rete, mentre nel pomeriggio tonfo per Ciao Maschio e Bar Centrale L'imbattibile C'è Posta per te è stato abbattuto: The Voice kids segna la storia e agli ascolti tv batte il competitor che in 20 anni di programma non aveva mai perso. I telespettatori hanno preferito la finale del programma di Rai 1, alla busta di Maria De Filippi.

Il 14 febbraio, Rai1 ha sorpreso tutti superando Canale5 nella classifica degli ascolti grazie alla finale di The Voice Kids, che ha riscosso più spettatori rispetto a C’è posta per te di Maria De Filippi.

Ieri sera, sabato 7 febbraio 2026, il prime time italiano si è acceso con una sfida tra Rai1 e Canale5.

