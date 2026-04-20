I Baskérs Forlimpopoli hanno conquistato la vittoria in trasferta contro la squadra di Jesi, chiudendo l’incontro con un punteggio di 81-85 dopo un supplementare. La partita si è svolta nel palazzetto marchigiano, con i giocatori biancorossi che hanno ribaltato il risultato nel secondo tempo. La sfida si è conclusa con il passaggio dei Baskérs ai playoff, portando a termine una partita combattuta e ricca di emozioni.

I Baskérs Forlimpopoli hanno scritto una pagina leggendaria nel palazzetto di Jesi, superando la squadra marchigiana con un punteggio di 81-85 dopo un supplementare mozzafiato. La sfida, disputata in un clima elettrico davanti a un pubblico numeroso, ha i ragazzi guidati da coach Tumidei ribaltare una situazione apparentemente compromessa grazie a un colpo di genio di Disibio e a una tenuta mentale ferrea nei momenti decisivi. L’ascesa dal deficit al miracolo al PalaTriccoli. La partita non è iniziata secondo i piani per la formazione romagnola, che si è trovata travolta da un avvio fulminante della compagine di coach Sorgentone. In pochi minuti, il gruppo marchigiano ha sfruttato sapientemente le transizioni e la precisione dalla distanza di Ogemwonyi e Castellino, costruendo un vantaggio immediato di 13-3.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Miracolo a Jesi: i Baskérs ribaltano tutto e volano ai playoff

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