Accoltella rivale nel centro di accoglienza | arrestato gambiano

Ha accoltellato il rivale al culmine della lite scoppiata durante una partita di calcio a cinque. Un'aggressione brutale avvenuta in un centro di accoglienza con il ferito che è stato trasportato in ospedale. A intervenire i carabinieri, che hanno arrestato un 20enne del Gambia. In sostanza, nel corso di un match di calcetto è divampato per futili motivi il diverbio che dalle parole è degenerato nel sangue. Infatti, il 20enne è tornato nella sua camera e poi, dopo aver recuperato un coltello, si è scagliato contro un altro ospite della struttura, un 21enne del Camerun, raggiunto da due fendenti al polso sinistro e al ginocchio sinistro.

Lite e coltellate nel centro di accoglienza: arrestato bengaleseUn episodio di violenza si è verificato nel centro di accoglienza di Terrassa Padovana, dove un uomo di origini bengalesi è stato arrestato dopo aver aggredito un altro ospite con un coltello.

Ospite del centro accoglienza accoltella un operaio nella struttura, denunciato un 53enneIl 12 gennaio, in corso Martiri a Castelfranco, si è verificato un episodio di violenza all’interno di un centro di accoglienza.