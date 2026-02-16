Spaccia cocaina nel centro di Terni in casa ha anche coltelli e una pistola a salve | arrestato

Un uomo di 31 anni, originario della Colombia, è stato arrestato dalla polizia di Terni mentre vendeva cocaina in via Garibaldi, nel cuore del centro. Durante la perquisizione domiciliare, gli agenti hanno trovato anche coltelli e una pistola a salve nascosta in casa.

Operazione della polizia in via Garibaldi, in manette un trentenne trovato in possesso anche di una ventina di grammi di hashish La polizia di Stato di Terni ha arrestato un uomo di 31 anni, di nazionalità colombiana, sorpreso a spacciare cocaina in via Garibaldi, nel centro della città. L’attività è scaturita nel corso di mirati servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree maggiormente frequentate. Gli agenti della squadra mobile sono intervenuti dopo aver assistito alla cessione della sostanza, effettuando una perquisizione personale e veicolare, che consentiva di rinvenire un ulteriore involucro di cocaina, per un peso complessivo di circa 10 grammi, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.🔗 Leggi su Ternitoday.it

